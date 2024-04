Bimby sofre ‘apagão’ de receitas. Novo software ainda sem data de resolução, mas marca apresenta alternativa

Na sexta-feira, 19 de abril, começaram a surgir as primeiras reclamações de que a Bimby não estava a assumir, na máquina, as receitas que costuma apresentar e que chegam por via da aplicação Cookidoo, cujo serviço implica a subscrição anual de 48 euros. Os relatos de impossibilidade de aceder ao passo a passo das refeições começaram a ecoar nas redes sociais e nos grupos especialmente dedicados a clientes deste serviço e desta marca.

Confrontada, a Vorwerk, detentora da célebre Bimby, afirma que o “problema foi identificado logo no sábado, 20 de abril, por alguns clientes e tem estado em resolução desde então”, refere fonte oficial em resposta por escrito à Delas.pt. Em causa está a dificuldade da nova atualização em pesquisar as receitas. “Os nossos engenheiros de software estão a trabalhar na correção deste erro, estando para breve prevista a libertação de novo software corrigido”, detalha ainda, sem avançar para já, uma data para a resolução do problema ou se há direito ou não a ressarcir os clientes por este dia sem serviço.

À Delas.pt, a mesma fonte oficial sublinha que, “infelizmente, o que funciona bem em ambiente de testes por vezes revela algumas incorreções quando aplicado em larga escala, facto que é imprevisível”.

Porta-voz da marca explica que, apesar deste problema, “a utilização da Bimby não está comprometida, apenas a pesquisa de receitas no Cookidoo, se as pessoas não esperarem que apareça o Cooking centre – barra cinzenta no topo do ecrã da Bimby”.

Por isso, em nota escrita, a Vorwerk recomenda que se “deve desligar a Bimby, aguardar 90 segundos e voltar a ligar, esperando que a operação de ligar fique concluída e a Bimby ligue ao wi-fi”. Esses têm sido, sabe a Delas.pt, alguns dos passos cumpridos pelos clientes, muitos deles sem sucesso em conseguir aceder às receitas.

Ainda assim, a marca apresenta “uma forma de contornar a situação além de esperar”. Ora, tal “implica pesquisar e selecionar a receita na App ou no computador para a adicionar aos Marcadores ou a uma Coleção e depois, quando a Bimby liga ao wi-fi, a receita já vai aparecer nas respetivas localizações”, lê-se na resposta por escrito à Delas.pt.