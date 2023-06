Atleta olímpica Tori Bowie morreu durante trabalho de parto

A medalhista olímpica e ex-campeã mundial dos 100 metros, Tori Bowie, morreu devido a complicações na fase final da gravidez, segundo avança relatório da autópsia, divulgado nesta segunda-feira, 12 de junho, pelos media norte-americanos.

Bowie, de 32 anos, foi encontrada morta em casa no condado de Orange, estado da Flórida, nos Estados Unidos da América, no início de maio, e embora as causas permanecessem por confirmar, uma das justificações avançadas passava pelo suicídio, agora descartado.

Segundo o USA Today, o médico legista concluiu que Bowie estava grávida de oito meses e em trabalho de parto no momento de morte. O relatório indica que Bowie possa ter sofrido complicações, como dificuldade respiratória e uma condição relacionada à pressão arterial alta que causa convulsões.

No Rio2016, Tori Bowie conquistou a medalha de prata nos 100 metros, a de bronze nos 200 metros e a de ouro na estafeta 4×100 metros. No ano seguinte, em Londres, sagrou-se campeã mundial na prova do hectómetro e na estafeta 4×100 metros. Além disso, ela conquistou o título mundial nos 100 metros no Mundial de Londres em 2017 e continua a ser a única atleta americana a ganhar um título olímpico ou mundial nos 100 metros desde Carmelita Jeter em 2011.

