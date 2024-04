Morreu Roberto Cavalli. Designer italiano tinha 83 anos

Roberto Cavalli morreu em casa, em Florença, Itália, ao lado da mulher, Sandra Bergman Nilsonn, com quem estava há cerca de 15 anos e com quem teve um filho: Giorgio, de dois anos. A causa da morte do designer de reputação internacional, de 83 anos, não foi avançada até ao momento.

Cavalli deixa seis herdeiros. Para lá de Giorgio, é pai de Tommaso e Cristiana, frutos do primeiro casamento com Silvanella Giannoni, e Robert, Rachele e Daniele, do relacionamento com Eva Duringer.

Era sabido que o estilista estava há já algum tempo doente, mas acabaria por sucumbir a um quadro clínico que se agravou nos últimos dias.

Em 1970, o designer lançou a sua marca que rapidamente captou todas as atenções pela ousadia com que somava materiais como o couro (patenteou uma técnica revolucionária de impressão em pele) e padrões animal print.

Sob o mote “excesso é sucesso”, máxima que seguiu e deu voz durante toda a sua carreira, rapidamente deu nas vistas nos circuitos nacionais e internacionais, tendo vestido nomes da música e da sétima arte, entre eles Madonna, Beyoncé, Charlize Theron e, mais recentemente, Taylor Swift, elencando apenas algumas das muitas estrelas que Cavalli vestiu.

As peças do designer tiveram amplo destaque na série O Sexo e a Cidade com a personagem Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, como grande montra do designer, no final dos anos 90 do século passado e início deste.

Filho de um pintor e de uma costureira, Cavalli descende de uma linhagem de artistas e sempre conviveu com a arte desde pequeno. Formou-se em Artes Plásticas, da Escola de Artes em Florença e especializou-se em estampas têxteis.

Para lá da moda – apostando em marcas para públicos mais jovens e até crianças -, Cavalli diversificou os seus negócios em áreas como mobiliário, têxteis-lar e empreendimentos hoteleiros. Criou, no início deste milénio, o café e club Just Cavalli, em Milão e Florença, onde abria as portas da sua extravagância a quem o quisesse conhecer melhor.

Em 2006, Roberto Cavalli esteve em Portugal e passou a passagem de ano por cá. Pode recordar esse momento abaixo.