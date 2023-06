Atriz Noémia Costa recorda “irmão” Luís Aleluia e revela que foi a última pessoa a falar com ele

Recém-regressada do Brasil, Noémia Costa foi a convidada de Casa Feliz, da SIC, nesta manhã de segunda-feira, 26 de junho, e revelou que foi a última pessoa a falar como ator Luís Aleluia, que morreu na sexta-feira, 23 de junho.

“Éramos aqueles irmãos que a vida dá, os irmãos do coração. Foi um amigo de todas as horas”, relembrou Noémia Costa aos apresentadores João Baião e Diana Chaves.

“Conheci muito bem o Luís e, com ele, chego à conclusão que nunca conhecemos muito bem ninguém. Não sabemos o que é que vai dentro da mente de ninguém. Questiono-me porque é que ele não me ligou. Ele ligar ligou-me, porque fui a última pessoa com quem ele falou, mas ele não disse… Porque é que não gritou por socorro”, acrescentou.

“Questiono-me só por isso, porque sentimo-nos tão impotentes. Achamos sempre que podíamos fazer alguma coisa e acabamos por não conseguir fazer nada”, lamentou a atriz, de 59 anos, que regressou recentemente do Brasil, onde esteve a gravar a novela A Travessia, uma produção da Globo.

Noémia Costa confessou que a notícia chegou-lhe através da mulher de Luís Aleluia, Zita Favretto, de quem é amiga, e que não tem “conseguido dormir”.

Zita Favretto já se pronunciou após a morte do companheiro de vida: “Hoje partiu um homem bom, como conheci muito poucos… Descansa em paz, meu amado. Até sempre”, escreveu no Facebook.

Se precisa de ajuda, não hesite. Veja os contactos divulgados pela Direção-Geral de Saúde:

Contacte o Serviço de Saúde Mental do Hospital da sua região – Adultos, Infância e Adolescência.

A linha SNS24 (808 242424 e www.sns24.gov.pt) e o 112 também estão disponíveis.

Entre em contacto através das Linhas de Crise e da Linha de Aconselhamento Psicológico.

Para mais informações, consulte o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio.