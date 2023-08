“Barbie Mil Milhões”: filme faz fortuna desde o lançamento

O filme “Barbie” foi estreado há três semanas, mas já era esperado desde que foi avançada a notícia da sua produção. O mundo foi à loucura com a chegada da boneca mais famosa aos ecrãs, num “live-action”, interpretado por Margot Robbie.

Três semanas após o seu lançamento, a película já ultrapassou os mil milhões de dólares (mais de 900 milhões de euros) em venda de bilhetes por todo o mundo, informa o estúdio Warner Bros.

Estes números tornam Greta Gerwig (diretora e co-escritora do filme) na mulher realizadora com o recorde de resultados e a primeira a alcançar este feito, batendo Patty Jenkins com o filme “Mulher Maravilha”.

Em Portugal, o filme teve 189.709 espectadores, no fim de semana de estreia, de 20 a 23 de julho, e rendeu mais de 1,1 milhões de euros, segundo o Instituto do Cinema e Audiovisual.

Apesar dos valores surpreendentes, a película da boneca ainda não é o filme que gerou mais dinheiro este ano. No primeiro lugar, continua o filme “Super Mario Bros: O Filme”, animação inspirada no famoso canalizador da Nintendo, com valores de 1,3 mil milhões de dólares.