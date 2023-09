Beijo de Rubiales a jogadora “faz parte da sociedade que é muito machista”, diz Mariana Cabral

A treinadora da equipa feminina do Sporting disse que gostaria que o caso do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), na final do Mundial feminino, servisse para mudar a forma como as mulheres são vistas no futebol.

Mariana Cabral abordou o caso durante da final do Mundial2023, em que Luis Rubiales beijou a futebolista Jenni Hermoso, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Famalicão para a meia-final da Supertaça Feminina, que se realiza domingo, pelas 15:00.

“É lamentável e foi extremamente inapropriado o que aconteceu. Uma pessoa com o cargo de presidente da Federação espanhola nunca poderia ter um gesto daqueles. Faz parte da sociedade em que vivemos e que é muito machista. O futebol precisa de mudar um bocadinho a perspetiva que tem sobre as mulheres na modalidade. Digo as mulheres porque muitas vezes dizemos as meninas quando são mulheres, são profissionais de futebol“, vincou.

A técnica do conjunto leonino, de 36 anos, considera que o que sucedeu à vista de todos a 20 de agosto, quando, no final do jogo que consagrou a seleção feminina espanhola campeã do mundo de futebol, em Sydney, é apenas um dos muitos casos em que as mulheres são vítimas em todo o mundo, incluindo Portugal.

“Se assim acontece, imaginemos as coisas que acontecem nos bastidores e que ninguém pode provar. Também em Portugal acontecem. Por um lado, é uma pena, mas acaba por ser um momento interessante por chamar a atenção por poder ter as jogadoras da seleção espanhola e todas as que se juntaram a dizer que isto não está certo e é preciso mudar”, referiu.

Mariana Cabral, que não tem dúvidas de que uma situação semelhante não aconteceria se se tratasse de uma final do Campeonato de Mundo masculina, deseja que o que sucedeu na Austrália seja algo que faça a sociedade evoluir.

“Nunca um jogador profissional de futebol seria beijado na boca no meio dos festejos de ganhar um mundial. Faz parte do crescimento do futebol feminino e a mulher no desporto também ajuda a que a sociedade cresça e que olhe para a mulher de uma forma mais igualitária”, disse.