Biquinis para voltar a sonhar com a praia neste fim de semana, mas com ainda mais cuidado com o mar

Novo fim de semana com sol à porta e a vontade de todos clama a uma só voz: praia! E se há uns dias, pegámos nas peças do ano passado para voltar a pisar areais ou relva da piscina, começa agora a crescer a vontade de abraçar as novas tendências.

Biquínis cheios de texturas e padrões, mas também lisos, com cuecas subidas na cintura mas recortadas no rabo, tops criativos e recheados de apliques… dá vontade de começar, já em abril, a dar as boas-vindas ao verão.

Conheça a primeira, de muitas, seleção do ano de peças e inspire-se. Porém, com todos os cuidados. é que se a temperatura chama por banhos, o mar está ainda muito perigoso. Só no fim de semana passado, a Autoridade Marítima Nacional realizou 249 salvamentos nos últimos três dias.

Cueca de Biquíni Brasileira Timeless Diva, Calzedonia, 20€

Parte de Cima de Biquíni Caicai Ligeiramente Almofadada Timeless Diva, Calzedonia, 40€

Cueca de Biquíni Fuego com Laços e Forro, Robin Collection, El Corte Inglés, 37.50€

Soutien de Biquíni Balconette Fuego com Alças Largas e Foams Extraíveis, Robin Collection, no El Corte Inglés, 37.50€

Bikini top, 38€, Tanga, 38€, Banana Moon, Ericeira Surf Skate

High Waist Cheeky Bikini bottoms, H&M, 12.99€

Top de biquíni almofadado com decote profundo, H&M, 19.99€

Biquini Minha Nossa, Latitid, 107€

Cueca de biquíni cintura alta piqué, Oysho, 17.99€

Parte de cima de biquíni triangular piqué, Oysho, 19.99€

Cuecas biquíni estampadas nó lateral, Primark, 5€

Top biquíni corte subido atar atrás, Primark, 8€

Cuecas de biquíni midi, Summer Expression, Triumph, 35€

Top de biquíni com aros, Summer Expression, Triumph, 48.50€

Cueca de Biquíni Subida Franzido Wild Leopard, Tezenis, 9.99€

Top de Biquíni Triângulo Almofadado Wild Leopard, Tezenis, 14.99€

Biquini Vanilla, Cantê, 109.90€

Cueca biquíni amarela argola lateral, Women’s Secret, 15.99€

Top biquíni halter amarelo, Women’s Secret, 23.99€