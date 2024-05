O segredo para reduzir o colesterol está… nos intestinos

Cada vez mais estudado e no epicentro da prevenção e resolução de múltiplas doenças, os intestinos voltam a ganhar projeção sobretudo depois de um estudo que juntou investigadores do Massachusetts General Hospital, Broad Institute e de Harvard que identificou bactérias presentes naquele órgão do corpo humano e que ajudam a combater altos níveis de colesterol e riscos elevados de doenças de foro coronário.

A investigação, que traçou o mapa genético de 1400 bactérias, indica que altos índices de presença das bactérias Oscillibacter e Eubacterium coprostanoligenes está correlacionada com baixos níveis de colesterol.

Explica a análise, já publicada em plataformas científicas, que a primeira (Oscillibacter) consegue transformar o colesterol em soluções intermédias que são depois expelidas. Já a segunda (Eubacterium coprostanoligenes) consegue interferir com o metabolismo do próprio colesterol devido a um gene que possui na sua cadeia genética.

Apesar das vantagens que cada uma das bactérias enunciadas apresenta individualmente, elas têm depois também um segundo papel em parceria. Os investigadores falam num efeito sinérgico entre ambas que favorece o controlo dos níveis de colesterol.