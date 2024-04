Fraude das flores. O que é e como se deve proteger

O golpe consiste num estranho a entregar flores em dia de aniversário das vítimas ou em momento evocativo que verse as lesadas, a fotografar com o telemóvel dele quem recebe o bouquet e, com essa imagem consentida, o burlão consegue ter luz verde para um empréstimo bancário com recurso a validação facial. Este tipo de fraude tem vindo a crescer no Brasil e acaba por vitimar sobretudo mulheres, mais presenteadas com flores em dias de comemoração.

As vítimas são, então, surpreendidas com uma inesperada e entrega surpresa de flores em casa. Em contrapartida, deixam-se fotografar com o presente como forma de validar a receção e para enviar a quem presenteou a pessoa. Porém, as imagens têm destino diferente e têm conseguido ser usadas para pedir empréstimos e créditos em nome dessas mesmas mulheres, por via do reconhecimento facial, sem que se apercebam a tempo.

Segundo a informação veiculada pelos media brasileiros, já estão a ocorrer detenções e uma das vítimas chegou mesmo a perder 20 mil reais (mais de 3.600 euros).

De entre as recomendações, a polícia pede cuidados especiais com a permissão de imagens, muito menos como modelo de confirmação de entrega de encomendas – que não é usual uma vez que há sistemas próprios – ou como forma agradecimento por via de terceiros. As autoridades pedem que se desconfiem de surpresas, mesmo sendo dia de aniversário ou momento evocativo e jamais paguem taxas de entrega, dando acesso a dados bancários. Recorde-se que as encomendas são geralmente cobradas ao remetente e não ao destinatário.