Brian Cox segue para reality show que junta 007 e ‘Os Traidores’. Adeus Logan Roy!

Depois da série Succession, Brian Cox agarra novo projeto televisivo e permanece fiel ao que tem habituado o público na pele do magnata Logan Roy, na série da HBO Max, e que segue atualmente na quarta temporada.

O ator será o enigmático ‘Controlador’ do novo reality show intitulado 007 – Road to a Million e extraído diretamente do universo da saga do mais célebre espião britânico. O formato contará com equipas de dois participantes numa aventura pelos destinos por onde os filmes já rodaram e para ganharem um milhão de libras (um milhão e 130 mil euros).

O reality show da Prime Video – em parceria com a Amazon Studios, a Eon Productions, a 72 Films e a MGM Alternative – procura juntar o universo 007 à dinâmica do formato Os Traidores (que está atualmente em exibição na SIC e conduzido por Daniela Ruah) e vai colocar os participantes a resolverem desafios na Escócia, Veneza, Jamaica e outros pontos do globo por onde passou a saga. Um formato que deverá estrear-se ainda este ano.

“O Controlador é vilão e culto, diverte-se com as provas cada vez mais difíceis e as questões que os competidores devem responder e superar”, refere a sinopse citada pelo jornal The New York Times. “Ele tem milhões de libras para entregar – até um milhão por casal – mas não facilita. Enquanto ele se esconde nas sombras, ele está a observar e a controlar tudo”, acrescenta a mesma apresentação.

Segundo a revista norte-americana Variety, Brian Cox revela que “à medida que viajam pelo mundo para alguns dos locais mais icónicos do universo de James Bond, o jogo fica mais intenso e emocionante”. “Gostei do meu papel tanto como vilão quanto como torturador, com licença para colocar os esperançosos participantes no cadafalso.”