Lisboa vai encher-se cocktails em maio, e alguns vêm sem álcool

Lisboa será a capital mundial do ‘bartending’, em 14 e 15 de maio, na nona edição do Lisbon Bar Show, que destaca o Peru e conta com dezenas de profissionais internacionais e um espaço dedicado a bebidas sem álcool.

O encontro é, segundo a organização, “o maior evento de hospitalidade, restauração e hotelaria em Portugal” e promove as tendências e novidades na área de ‘bartending’ e ‘cocktails’.

“Não é uma feira de álcool e ‘barmen’, é um evento muito relacionado com turismo, restauração, hotelaria – numa palavra, hospitalidade”, referiu à Lusa o fundador, Alberto Pires.

Do Peru, acrescentou, “as pessoas quase só conhecem o ‘pisco sour’, mas há mais bebidas e destilados”, que serão apresentados, a par de gastronomia peruana, na Sala Tejo do Altice Arena.

Outra novidade desta edição é a existência de um bar de bebidas não alcoólicas. Segundo Alberto Pires, atualmente há “muitas marcas de bebidas que estão a apresentar destilados sem álcool”.

Apesar de o conceito “fazer confusão a muitas pessoas que não são do meio”, estas bebidas “contêm todos os sabores e aromas da bebida original, só que foi extraído o álcool” e por isso “podem beber-se à vontade”, explicou.

Durante dois dias, o evento conta com cerca de 140 expositores e várias atividades, como o Vintage Cocktail Competition, o Fórum Mojito, os Prémios Lisbon Bar Show (que distinguem anualmente os melhores ‘barmen’ e ‘bairmaids’), o Brands Room, ‘masterclasses’ e ‘workshops’.

Regressa também o Congresso Ibérico dos Bartenders, depois da primeira edição no ano passado, um espaço de ‘networking’ onde marcas, pontos de venda e ‘bartenders’ podem ter acesso a novas técnicas e utensílios junto de profissionais da área.

Mais de 30 oradores, entre eles “alguns dos melhores do mundo da indústria de bar”, vêm “dos quatro cantos do mundo” – da Colômbia à Coreia do Sul – para apresentações inéditas em Portugal.

Entre outros, a organização destaca Aaron Diaz, Anxo Vila, David Blom, Demie Kim Tom Dyer ou Mónica Berg, nomeada a pessoa mais influente no Bar World 100 pela Drinks International, e, de Portugal, Ana Camacho, o chef Kiko, Duarte Coelho, Fernão Gonçalves, Gonçalo Almeida, Paulo Ramos, Pedro Simões, Paulo Gomes, Sergio Padilla e Rodolfo Tristão.

Na anterior edição, cerca de sete mil pessoas visitaram o Lisbon Bar Show, número que a organização espera repetir este ano.

A iniciativa é dedicada aos profissionais do setor, mas aberta ao público em geral. Os bilhetes custam 29 euros, em pré-venda até 10 de maio, e 39 euros nos dias do evento.

LUSA