Brincos “gota” de casa luxo italiana são tendência e já há opções a partir de 7 euros

As tendências que surgem no mundo da moda ou são provenientes das casas de luxo e semanas da moda ou então tentam ser acompanhadas por essas. Mas, desta vez, é a primeira opção.

A Bottega Veneta é uma marca de luxo italiana, muito conhecida pelo seu trabalho com as peles. Contudo, o que ficou viral, nada tem a ver com a especiaria da casa. Os “drop earrings” ou brincos “gota” da marca geraram um grande furor por toda a Internet e por todos aqueles que gostam de moda.

Esse acessório da casa italiana tem diversos tamanhos e apresenta um formato parecido a uma gota. Também estão presentes em várias cores, contudo, os tons prateados e dourados são os mais apreciados e adquiridos.

O modelo dos brincos apresenta um visual mais pesado e marcante, mas que, ao mesmo tempo, transmite uma elegância. Devido à grande procura destes acessórios e ao preço (que não é para todas as carteiras), outras marcas e empresas têm tentado adaptar o desenho para chamar a atenção dos consumidores.

Os brincos da Bottega Veneta têm um preço inicial de 550€, mas que sobem até aos milhares de euros. Por isso, outras marcas produzem produtos parecidos a preços amigáveis.

Veja alguns dos brincos inspirados no modelo da casa italiana e a começao nos 7,99 euros

Drop Earrings, Bottega Veneta, 550€

Conjunto de dois brincos com gota, Bershka, 7,99€

Argolas de aço, Parfois, 15,99€

Brincos Sugar, PDPaola, 89€

Brinco de gota, Tiffany&Co., 480€

Brincos Gota mini, Anthropologie, 55€

Pack de brincos cúpula, Primark, 4,50€

Brincos de gota metalizados, Pull&Bear, 6,99€

Brincos Gota, Stradivarius, 7,99€