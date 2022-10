Brownie Glazed, a nova tendência labial que promete mais volume

Brownie Glazed é a nova tendência que promete uma revolução labial. Depois de 2022 ter sido marcado pela tendência da maquilhagem natural e iluminada ao que tudo indica os protagonistas deste outono serão os lábios.

Plataformas digitais como o Instagram e o TikTok dão conta de uma nova técnica que deixa os lábios com um aspeto vitrificado de brownie e que os tornam na personagem principal das maquilhagens outonais.

Outra característica desta técnica é o aspeto volumoso que confere aos lábios acompanhado de brilho. Celebridades como Hailey Bieber, Chiara Ferragni ou Naomi Campbell já adotaram a tendência e têm feito furor nas redes sociais.

Para obter uns lábios “brownie glazed” vai precisar de um delineador cremoso em tom castanho-escuro, enfatizar o arco do cupido e o centro do lábio inferior. De seguida deve esfumar levemente com a ponta dos dedos para que a linha não fique demasiado marcada. Depois aplique um toque de brilho para obter um aspeto volumoso.

O segredo desta técnica prende-se com o facto de ela destacar a silhueta dos lápis. Outro bónus é o facto de os tons castanhos se adaptarem a todos os tons de pele.