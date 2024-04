Cristina Ferreira e João Monteiro juntos pela primeira vez em evento público

Num vídeo, divulgado nas redes sociais da TVI, é possível ver que Cristina Ferreira marcou esta quinta-feira, 4 de abril, presença no evento desportivo na companhia no novo namorado, o tenista João Monteiro. A apresentadora posou sorridente ao lado do companheiro.

Além de Cristina Ferreira, muitas outras caras conhecidas da estação estiveram no Estoril para assistir ao torneiro profissional de ténis, como Bruno Cabrerizo, Alice Alves, Paulo Pires, José Eduardo Moniz, entre outros.

Entre os dias 30 de março e 7 de abril acontece o Millennium Estoril Open, no Clube de Ténis do Estoril.