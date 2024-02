Carnaval. Nove atitudes que tem mesmo de evitar nas redes sociais

“O Carnaval passa, mas a sua imagem fica.” É com esta mensagem que Marc Tawil, sócio-diretor na empresa brasileira Tawil Comunicação, começa uma lista divulgada no LinkedIn de 10 conselhos de comportamentos que todos devem evitar nas redes sociais durante o Carnaval para não correr o risco de destruir a carreira profissional.

Uma simples fotografia, comentário ou brincadeira de mau gosto podem trazer-lhe problemas profissionais bastante graves, tirando-lhe toda a credibilidade. Em poucos segundos, tudo isto se pode espalhar por milhares de páginas no Facebook, Instagram, WhatsApp ou a caixas de email, acabando por chegar aos seus colegas e, pior do que isso, aos chefes.

“Na era da conectividade total, preocupar-se com a imagem que irá passar nas redes sociais durante o Carnaval é tão importante quanto beber água, passar o protetor solar e não conduzir alcoolizado”, escreveu Marc Tawil.

Veja os conselhos deixados pelo sócio-diretor na empresa Tawil Comunicação na rede social profissional LinkedIn. Alguns deles devem ser tidos em conta durante todo o ano e não só no Carnaval.

Se antes de ler este artigo já tiver cometido algum destes erros, ainda vai a tempo de diminuir o impacto das consequências. 14. “Explique a situação e acalme os ânimos. Quando, e se for possível, peça desculpa pessoalmente aos envolvidos”, acrescentou o sócio-diretor na empresa Tawil Comunicação.

Eis a lista:

Se estiver de folga, não festeje a pausa no trabalho tratando o seu emprego como se fosse uma “forca”, “inferno” ou “purgatório”

Não publique fotografias em que apareça embriagada ou a praticar atos ilícitos

Não deixe que se divulguem imagens em que apareça nua, com muito pouca roupa, a exibir as partes íntimas ou a mencioná-las

Não identifique nem cite ninguém do seu emprego que não esteja consigo, principalmente pessoas com as quais não se relaciona

Não humilhe, não ofenda nem se exponha demasiado. Não deturpe os seus valores nem princípios

Fuja de temas polémicos ou preconceituosos na altura em que tiver de escolher uma máscara ou andar com um cartaz

Lembre-se que todas as brincadeiras têm limites, até no Carnaval

Se beber demasiado, não publique nada nas redes sociais

Se publicar nas redes sociais, não assassine a língua portuguesa