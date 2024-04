Novela ‘Cacau’ da TVI está a caminho de Espanha

Estreada em janeiro na estação de Queluz de baixo e com audiências a chegar aos 862 mil espectadores, a novela da noite da TVI Cacau deverá ser exibida em Espanha. De acordo com comunicado emitido pelo canal, a trama escrita por Maria João Carioca “foi oficialmente adquirida pela Mediaset Espanha para transmissão no canal temático Divinity”. A mesma nota avança que “esta venda representa um passo significativo na expansão internacional da produção televisiva portuguesa”.

A história tem como palco as plantações de cacau em Itacaré, no Brasil e traz à luz a trama de uma talentosa artesã de chocolates, sonha conquistar um diploma internacional em Pastelaria e Chocolate, mas o caminho parece bloqueado pelos obstáculos financeiros.

A trama é protagonizada por, entre outros, a atriz Matilde Reymão. “A história é uma, envolvente, saga de segredos familiares, amores clandestinos e sacrifícios, tudo adoçado pelo irresistível sabor do chocolate e a magia das plantações de cacau”, refere a TVI na apresentação do projeto.

Para Queluz de Baixo, “esta venda para o mercado espanhol representa não apenas um reconhecimento do talento e da qualidade da produção portuguesa, mas também uma oportunidade emocionante de compartilhar a riqueza da cultura televisiva portuguesa com uma audiência internacional ainda mais ampla”.

“A Mediaset Espanha é um dos maiores grupos de comunicação em Espanha, com um portfólio diversificado de canais de televisão, incluindo o Divinity, voltado para o público feminino. A empresa é conhecida por oferecer uma programação de alta qualidade e por investir em conteúdo internacional de sucesso”, lê-se no mesmo comunicado.