Carolina Carvalho não podia engravidar. Lucas, que nasceu em janeiro, foi “um milagre”

Numa conversa que antecede a estreia da nova telenovela da SIC “Papel Principal”, onde Carolina Carvalho é a protagonista, a atriz começou por falar sobre como concilia a maternidade com o trabalho.

“A minha mãe foi morar connosco e isso foi uma ajuda divina”, revelou. “Desde que sou mãe, estou cansada, o Lucas, ainda por cima, acorda de três em três horas para comer, portanto é cansativo, mas, de repente, olho para ele, ele ri-se para mim e eu penso assim ‘que sorte eu tenho de estar a ter um amor destes’. Sinto-me grata todos os dias”, confessou.

Posteriormente, falou sobre o diagnóstico de infertilidade que recebeu, durante as gravações da telenovela “A Serra”, após ter retirado uma das trompas, devido a um problema de saúde: “Fiz exames e a outra trompa não estava a funcionar, portanto, descobri que teoricamente era infértil e não partilhei isso com ninguém, sem ser com o David, e foi dos maiores sustos que levei”. “Toda a minha vida foi a sonhar ser mãe”, acrescentou.

A atriz estava no Brasil quando decidiu fazer um teste de gravidez: “Chegamos lá [Carolina e David] e estava positivo! Achei que era mentira e eu só descobri que estava grávida muito tarde. Quando faço a primeira ecografia, já dava para ouvir o coração. Foi a melhor notícia da minha vida”.

Apesar de ter mantido sempre a calma, após rebentarem as águas, e ter desejado um parto natural, Carolina teve de passar por uma cesariana. “Quando me metem o Lucas em cima, o mundo parou. É a melhor sensação do mundo”, contou.

A doença da irmã Simone e a morte de Sara Carreira

“Quando é que a vida te deu uma lição?”, questionou Daniel Oliveira. Face à pergunta, Carolina Carvalho relembrou o momento em que a irmã Simone, que já havia lutado contra uma leucemia, esteve 21 dias em coma, na sequência de uma septicemia. “Estava grávida (…) foi uma fase muito difícil”, disse.

Sobre a morte da irmã de David Carreira, Sara Carreira, Carolina notou: “A perda da Sara foi uma coisa com dimensão nacional. O David quer sempre dizer que está bem e, naquela fase, era impossível”.

“A melhor pessoa que eu já conheci, o sorriso mais puro”, foi assim que Carolina Carvalho descreveu Sara Carreira.