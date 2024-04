Ouriversaria faz acordo para aumento salarial de mais de 6% este ano

A federação sindical Fiequimetal anunciou esta sexta-feira, 19 de abril, ter acordado com a Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria (APIO) um aumento médio de 6,33% na tabela salarial e de 12,78% na massa salarial do setor relativo a 2024.

Esta revisão anual dos valores da tabela salarial e do subsídio de refeição tem efeitos retroativos a janeiro deste ano, refere a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (Fiequimetal) em comunicado.

Admitindo que o valor acordado fica aquém do inicialmente proposto pela comissão negociadora da federação (constituída pelos sindicatos SITE Norte, SITE Centro-Norte, SITE Centro-Sul e Regiões Autónomas e SITE Sul), a Fiequimetal ressalva, contudo, que “se trata de valores mínimos, não havendo nada que impeça as empresas de pagarem montantes superiores”.

De acordo com a federação, no âmbito deste processo negocial “também se reiterou o compromisso da APIO de, em 2025, negociar a redução do horário de trabalho”.

De acordo com a nova tabela salarial, as remunerações mínimas mensais para 2024 no setor da ourivesaria variam entre os 825 euros para os trabalhadores do grau X e os 1.190 euros para os do grau I. O valor do subsídio de refeição foi fixado nos 6,20 euros.

LUSA