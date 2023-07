Começar já a manter o bronzeado para quando o verão acabar

Aquele bronze que resulta numa pele dourada é o sinónimo de muitas horas ao sol, sem esquecer a proteção contra os raios ultravioletas. Protetor solar, creme de bronzear, sumos de laranja com cenoura. As técnicas para acelerar o efeito são muitos. Mas sabe quais são os métodos para prolongar o bronze? É que assim que o verão acaba e o tempo de luz solar começa a ficar mais escasso, o efeito de uma pele dourada começa a desvanecer também.

Não é possível manter o bronze para sempre, a não ser que faça o uso de solários ou de autobronzeadores. Contudo, existem algumas dicas para este durar um pouco mais, mesmo depois que o verão acabar. Soluções simples e em conta. Muitos destes métodos até existem em casa.

A primeira dica já devia ser parte da sua rotina diária. E talvez até seja. A hidratação da pele. Mais do que nunca, no verão a hidratação deve ser mais cuidada pela exposição da pele ao clima mais seco e às horas de sol, cloro e sal. O bronze vai embora quando a pele começa a escamar e uma rotina de hidratação evita que isso aconteça. A ingestão de bastante água também ajuda no processo.

Outro dos métodos passa pela exfoliação, que melhora a penetração dos cremes hidratantes. E se decidir recorrer à depilação por cera durante o verão, pense duas vezes, uma vez que esta pode eliminar a camada superior da epiderme, ou seja, o bronzeado.

A próxima técnica, apesar de indicada, pode ser difícil para muitas pessoas: banhos de água fria. A água quente pode potenciar a desidratação da pele e, consequentemente, a escamação. Combine o duche de água fria com um óleo de banho, deixando de lado o gel que costuma usar.

O grande segredo do bronze é evitar a escamação da pele e mantê-la hidratada. Por último recurso, pode sempre apostar em usar brancos por semanas a fio, porque faz destacar a pele dourada.