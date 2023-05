Como dar o primeiro passo na relação sexual. Eis seis modelos possíveis

Quando o assunto é sexo, há sempre alguém que tem de dar o primeiro passo. Por mais que uma pessoa sonhe em ter momentos mágicos, dignos de conto de fadas, em que há uma troca de olhares e fica, automaticamente, subentendido o que é para fazer, num relacionamento de longo prazo é, quase sempre, preciso uma iniciação mais ativa.

O problema é que, aos olhos da maioria, iniciar é um gesto de grande vulnerabilidade porque implica colocar-se num papel de risco: uma eventual rejeição.

Para ajudar a minimizar sentimentos de vulnerabilidade e aumentar as oportunidades de conexão, a psicoterapeuta e terapeuta sexual Vanessa Marin desenvolveu um modelo de estilos de iniciação. Todos temos aspetos diferentes que nos excitam no momento e maneiras únicas de sermos convidados para fazer sexo. O que para uns pode ser incrível, para outros pode ser um autêntico martírio.

Após analisar milhares de pessoas, a especialista identificou seis estilos únicos de iniciação. Estes modelos têm como objetivo fazer ver o desejo de uma forma holística, focando não só no físico, mas também na dinâmica mental, emocional, relacional e sensorial.

Excitação

Se for uma pessoa que gosta de criar um elemento de antecipação em torno do sexo, a iniciação tem de ser lenta. Provoque com toques, fale abertamente sobre sexo, leia conteúdos de natureza erótica e, se lhe aumentar o desejo, agende o encontro.

Cuidado por parte do parceiro

Também há muitas pessoas que se sentem excitadas quando o parceiro cuida delas – essa também é uma forma de iniciar o ato. Muitas vezes andamos tão sobrecarregadas e exaustas da vida quotidiana que precisamos mais de relaxamento do que sedução. Um parceiro que faça as tarefas sem ser preciso pedir ou assuma o controlo no momento é o guilty pleasure de muitas mulheres.

Sexo não precisa de ser sério

Parceiros que apelam ao lado brincalhão tornam tudo mais leve e divertido. O sexo não tem de ser sério o tempo todo e, muitas vezes, o parceiro nem precisa de criar um momento de sedução. Para iniciação basta, por exemplo, umas piadas privadas.

Desejo

Nada é mais excitante do que saber que o nosso parceiro nos deseja e também está excitado. Além disso, os elogios são sempre bem recebidos.

Conexão emocional

No sexo também tem de haver espaço para a conexão emocional. Há muitos casos em que as mulheres têm de se sentir envolvidas emocionalmente para estarem abertas à intimidade física. Antes de passarem para a relação sexual, há muitas pessoas que gostam de ter tempo de qualidade com o parceiro, ter conversas íntimas e sentir que ele está presente.

Toque físico

A forma de demonstrar e receber amor é o toque físico. Não gosta de conversas emotivas, prefere que apelem primeiro ao corpo. Gosta de beijos no pescoço e massagens nas costas. Não se trata tanto de se sentir desejada pelo parceiro, é mais sobre ele estar disposto a dedicar tempo para lhe despertar sensações corporais.

Os estilos de iniciação não precisam de ser limitativos. Se estiver interessada em algo diferente no momento, pode usar a lista de estilos para nomear o que deseja. O mais importante é a comunicação, nunca se esqueça que o sexo é um ‘desporto’ de equipa.