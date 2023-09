Cristina e Cláudia elegem as mesmas calças ‘cargo’ de 920 euros. Mas há opções a partir de 20 euros

A tendência dos bolsos em toda a parte começou a surgir no ano passado, mas promete ser a grande aposta de outono. Uma aposta a que as celebridades não escapam, sendo elas próprias as primeiras a trazer para os holofotes este tipo de calças cargo.

E se a apresentadora, diretora de Entretenimento e ficção da TVI e administradora da Media Capital Cristina Ferreira escolheu as calças cargo de Elisabetta Franchi para levar ao festival NOS Alive, no início de julho, Cláudia Vieira fez opção semelhante – embora com ligeiros twists. A apresentadora do formato de domingo à noite da SIC, Casados no Paraíso, escolheu peça semelhante dois meses depois, nesta terça-feira, 5 de setembro e para apresentação das novas apostas televisivas da estação de Paço d’Arcos.

Ambas conjugaram estas calças largas com tops pretos definidores de silhueta, que se destacavam quer pelo corte ousado, quer pelos materiais metálicos e contrastavam com as calças de perneira larga.

Uma opção que custa 920 euros e que integra uma das tendências da temporada. Mas se quer seguir a tendência com opções bastante mais em conta ou a preços semelhantes, veja o que já chegou às montras e que pode agarrar já:

Calças Cargo Azul com váeios bolsos, Pull & Bear, 39.99€

Calças Chase, Pepe Jeans, no El Corte Ingés, 65€

Calças de malha com bolsos de chapa, Mango, 27.99€

Camouflage cargo jeans, The Attico, na Farfetch, 971€

Cargo jeans with drawstring, Elisabetta Franchi, 920€

Clockhouse, Straight Cargo Jeans, High Waist, C&A, 29.99€

Flared Leg Jeans, H&M, 19.99€

Jeans bgy multicargo, Berskha, 39.99€

Mid-rise cargo jeans, Diesel, na Farfetch, 325€

Mid-rise TRF Cargo jeans, Zara, 35.95€

Straight-leg cargo jeans, Bluemarine, na Farfetch, 602€

Wide High Cargo Jeans, H&M, 35.99€

ZW Cargo High-Waist jeans, Zara, 49.95€