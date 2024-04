Nova tendência leva mulheres a tirarem ‘ano sabático’ do amor e dos homens

Tirar um ano sabático do amor, em particular dos homens no contexto de uma relação heterossexual, está a tornar-se tendência junto de uma parte das mulheres. E a decisão implica todo e qualquer afastamento seja do romance, do mero flirt ou do sexo casual, que hoje em dia acontece a uma velocidade mais acelerada por via das redes sociais.

Para a psicanalista, professora universitária e autora do livro A gente mira no amor e acerta na solidão, lançado no Brasil pela Editora Planeta, através do selo Paidós, Ana Suy compreende a necessidade e justifica-o: fazer o luto. “Antes das redes sociais, antes das aplicações de encontros, para termos tanto desapontamento, levávamos bem mais tempo. Então, havia tempo para para fazer uma pausa, elaborar o luto. E hoje o que temos? Uma coisa remendada noutra, não existe intervalo para nada”, refere a especialista, citada pela revista brasileira Isto É.

Para Suy, que classificou esta tendência como “sóbria de boy”, é preciso ter tempo para analisar e saldar as contas do que não correu bem, das expectativas até das pequenas relações que não evoluíram.

“Já não sabemos mais se somos nós que estamos a consumir ou se estamos a ser consumidas. Então, esse tempo de separação em relação ao objeto é o tempo de poder retomar essa decisão. Esta sobriedade tem a ver com a necessidade de se poder sentir dono das suas escolhas, do próprio corpo, da vida”, justifica, na mesma publicação.