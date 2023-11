Cristina Ferreira já está no tribunal, jornalistas impedidos de entrar

A apresentadora Cristina Ferreira chegou ao tribunal de Sintra, onde vai responder a ação interposta pela SIC por quebra de contrato, às nove da manhã desta quarta-feira, 8 de novembro.

A apresentadora, que não falou aos jornalistas, ainda fez um compasso de espera antes de entrar em tribunal, a espera dos seus advogados. O rosto da SIC, que entrou na sala de audiência às 9.36 horas, é representada por Sofia Louro num processo que está a ser conduzido pela juíza Maria Teresa Mascarenhas. O julgamento limita a assistência a jornalistas, que não puderam entrar na sala.

De acordo com a lei, um julgamento só não poderá ser aberto ao público mediante “factos ou circunstâncias concretas que façam presumir que a publicidade causaria grave dano à dignidade das pessoas, à moral pública ou normal decurso do ato e deve ser revogado logo que cessarem os motivos que lhe deram causa”, lê-se no ponto 2, do artigo 87, do Código do Processo Penal.

A SIC pede uma indemnização de 12,3 milhões de euros a Cristina Ferreira – inicialmente o terceiro canal exigia 20,3 milhões – pela quebra do contrato com a estação do grupo Impresa. Já a apresentadora propõe pagar 2,3 milhões de euros correspondentes aos 29 meses de trabalho que não cumpriu.

O início do julgamento esteve previsto para 21 de junho no Tribunal de Sintra, mas no início daquele mês foi adiado. Esta tarde será ouvido o CEO da Impresa Francisco Pedro Balsemão e na sexta-feira, 10 de novembro, será a vez de Daniel Oliveira, diretor de Programas da SIC. No dia 22 de novembro realiza-se a terceira sessão.

com CB