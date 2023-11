Da cozinha para a pele. Esta aromática pode fazer milagres nas rugas dos olhos

Mais do que enriquecer o sabor das refeições, o tomilho pode ser um dos grandes aliados do cuidado de pele devido às propriedades que carrega. Esta erva aromática tem características anti-inflamatórias e antioxidantes, o que ajuda a combater o envelhecimento precoce da pele. Ao mesmo tempo, é conhecido por ajudar no combate a bactérias, ajudando a manter a pele limpa, e ser tonificante, promovendo a firmeza e elasticidade da pele.

Elementos que colocam o tomilho com um dos ingredientes quepode ajudar a minorar as marcas de expressão, sobretudo os célebres pés de galinha que, com a idade, vão sulcando a pele que contorna os olhos.

Mas, seguem-se agora as perguntas: o que fazer e como aplicar? A proposta passa por preparar uma solução que seja parecida a uma infusão. Tal como um chá comum, deve ferver água e colocar alguns raminhos desta especiaria. Depois deve esperar que arrefeça.

Uma vez frio, deve mergulhar os discos de algodão ou os reutilizáveis bem limpos neste chá de tomilho e aplicar diretamente sobre os olhos fechados. De seguida, deve massajar com recurso a movimentos circulares, cumprindo uma dica da máxima relevância: fazer esta rotina com o tempo suficiente que permita o relaxamento.

Antes de dar início a este cuidado de beleza repetido, deve testar primeiro a solução numa zona da pele sensível como a parte interna do pulso ou atrás da orelha. Uma vez afastada a hipótese de alergia – que não deverá ter lugar à partida por se tratar de um ingrediente natural -, pode começar a aplicar, com regularidade e persistência, esta solução natural.