Marta Temido lidera lista do PS às Europeias

A lista do PS às eleições europeias, que será encabeçada pela ex-ministra Marta Temido e que é de total renovação, foi aprovada esta segunda-feira, 22 de abril, pela Comissão Política Nacional com 76% dos votos a favor, adiantou à Lusa fonte oficial.

A reunião da Comissão Política Nacional do PS, que decorreu no Largo do Rato, aprovou as escolhas do líder do PS, Pedro Nuno Santos, para as eleições europeias de 9 de junho, lista da qual não consta qualquer nome que seja atualmente eurodeputado.

Marta Temido, atual deputada e ex-ministra da Saúde em três governos de António Costa, lidera esta lista, seguida por Francisco Assis, atualmente deputado do PS e ex-presidente do Conselho Económico e Social, e por Ana Catarina Mendes, também deputada e ex-ministra.

Segue-se Bruno Gonçalves, secretário-geral dos jovens da Internacional Socialista, e André Rodrigues, deputado do PS na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores

Em sexto surge Carla Tavares, presidente da Câmara da Amadora e presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, seguida de Isilda Gomes — presidente da Câmara Municipal de Portimão e da Associação Nacional de Autarcas do PS.

Sérgio Gonçalves, deputado do PS na Assembleia Legislativa da Madeira e antigo presidente do PS/Madeira, aparece em oitavo lugar e em nono — atualmente o PS tem nove eurodeputados — está Miguel Lemos, atualmente presidente do Conselho de Administração das Águas de Gaia.

LUSA