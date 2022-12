Desigualdade monetária começa na adolescência e na mesada. Elas ganham menos

As diferenças entre o dinheiro recebido por uma mulher e por um homem começam na adolescência, revela um novo estudo realizado pelo PixPay.

De acordo com o estudo efetuado em território francês, a diferença é de quatro euros em idades mais novas, sendo que aumenta para dez euros em idades compreendidas entre os 16 e 18 anos.

A PixPay, uma aplicação bancária que proporciona um cartão bancário a adolescentes e os ajuda a administrar o seu dinheiro, e que conta com 90 mil utilizadores, levantou a questão.

Para levar a cabo este estudo foi criado um laboratório de dados que permitiu a realização de estudos sobre os hábitos de consumo dos usuários e sobre o dinheiro que recebem dos pais. O relatório revelou que existe uma diferença média de quatro euros a favor do sexo masculino.

A pesquisa concluiu que entre os 12 e 14 anos a vitória é das raparigas com 32 cêntimos a mais, porém, entre os 14 e 16 anos os rapazes ganham mais cinco euros. Já entre os 16 e 18 anos a diferença é de 10 euros a favor dos rapazes.

Os responsáveis pelo estudo afirmam ainda que uma das explicações para esta diferença se prende com o facto de os rapazes pedirem um aumento de mesada com mais frequência que as raparigas.