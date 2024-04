Supermercado português adaptado a pensar nos autistas. Como funciona?

A proposta chega do Norte, Leça do Balio, e quer poder acolher autistas numa das tarefas que se pode revelar difícil para eles: a ida ao supermercado. As luzes, os cheiros e os sons podem ser perturbadoras e mesmo insuportáveis para pessoas que sofrem com este transtorno neurológico.

A pensar neles e a propósito do Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, que se celebrou na terça-feira, 2 de abril, o Continente daquela zona de Matosinhos passou a disponibilizar auscultadores que abafam o som ambiente e uma planta sensorial que descreve as zoas do supermercado onde os cheiros e as luzes. Foi ainda criada uma sala caso as pessoas necessitem de reduzir o stresse.

A ideia surgiu da parceria do grupo Sonae com a organização vencer o autismo e, segundo o Jornal de Notícias, há o objetivo de estender a iniciativa inclusiva a outras superfícies comerciais do país.