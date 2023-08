‘Did list’: A lista de tarefas que promete “elevar a moral e baixar o nível de stress”

Para preparar as próximas férias, planear as coisas que faltam fazer no trabalho antes de partir, saber quais as tarefas administrativas a fazer durante o fim de semana, ou, simplesmente, organizar o dia-a-dia, é muito comum as pessoas fazerem listas. O problema é que esse método, utilizado todos os dias, causa mais stress, ansiedade e frustração do que, propriamente, sensação de paz. Quem sentir que as listas de tarefas por fazer podem ser um drama, pode optar pelo contrário – lista de tarefas já feitas.

Muito mais gratificante do que a to-do list (“lista de coisas por fazer”) é a did list (“lista de coisas já feitas”), uma vez que permite encarar as tarefas do dia-a-dia com mais serenidade, explica a PositivR.

A ideia? Valorizar o que já realizou, em vez de enfatizar o que ainda tem que fazer. Mais concretamente, em vez de riscar pouco a pouco as coisas que conseguiu fazer, pega numa esferográfica e escreve num papel tudo o que fez durante o dia, a semana ou o mês. A did list pode ir das tarefas mais mundanas, como organizar a agenda, até às mais trabalhosas, como arranjar um novo emprego ou arrumar a casa.

Efeitos benéficos na saúde mental

Segundo a psiquiatra Aurélia Schneider, a did list pode ter efeitos benéficos na saúde mental. O prazer e a satisfação que advêm do gesto de anotar uma tarefa realizada numa lista de tarefas pode, por exemplo, elevar a moral, baixar o nível de stress e ansiedade e melhorar a autoconfiança. Assim, é mais fácil tornar-se uma pessoa eficiente e produtiva.