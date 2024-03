Documentário sobre Xuxa recorda vitórias, polémicas e traumas e já há data de estreia em Portugal

São mais de 40 décadas de carreira que vão ser vistas e revistas no novo documentário sobre a estrela da televisão brasileira, Xuxa Meneghel, conhecida como a Rainha dos Baixinhos.

O trabalho televisivo que revisita a vida e obra da apresentadora vai chegar a Portugal e ser transmitido em quatro episódios entre 25 e 28 de março, no canal Globo, pelas 22.30 horas. “Apesar de todas as vitórias, a trajetória de Xuxa não foge às polémicas e traumas. As adversidades são trazidas, contudo, com resiliência, de forma a envolver o público numa jornada emocional de superação – ou a busca dela”, avança o comunicado enviado pelo canal às redações.

Recorde-se que, entre os dramas vividas pela apresentadora, ela revelou em 2012 ter sido abusada sexualmente entre os 3 e os 13 anos, quando vivia em Coroa Grande, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio. “Não é muito agradável mexer em certas caixinhas, mas acredito que o sentimento correto é o de que, embora não seja agradável, é importante e necessário, se não seria um documentário em que as pessoas só veriam e ouviriam coisas que elas já sabem”, afirma a apresentadora citada em comunicado. “O documentário é como um Raio X, uma grande homenagem em vida”, acrescenta.

Segundo avança a Globo, “além de memórias, o programa faz um resgate emocionante da trajetória completa da apresentadora – que cumpre 61 anos a 27 de março – , desde o início como modelo, ainda em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, onde nasceu e foi criada, passando pela bagagem como atriz, até o Brasil se tornar pequeno, apesar de ser um país de grandes dimensões, para a sua fama como apresentadora e cantora infantil, sendo natural a sua conquista pela América Latina, Europa e Estados Unidos”.

No documentário são ainda recordados encontros com Michael Jackson e John Kennedy Jr. “A narrativa não é feita apenas pela própria Xuxa, mas também através de relatos igualmente inéditos de pessoas próximas, que acompanharam de perto a sua explosão, tais como Renato Aragão, Letícia Spiller e Luiza Brunet, entre outros”, lê-se na mesma nota.