Dona do grupo Inditex, Marta Ortega, está grávida do terceiro filho

Marta Ortega está grávida pela terceira vez. A notícia foi avançada pela revista espanhola Hola!, que revela que a dona do grupo espanhol de vestuário Inditex vai voltar a ser mãe.

O bebé é fruto da relação com Carlos Torretta e com quem a presidente da gigante do têxtil, de 39 anos, tem já uma filha: Matilda, de três anos. A empresária tem também um rapaz, Amancio, de dez anos, nascido do anterior matrimónio com Sérgio Alvarez.

A imprensa espanhola cita fontes próximas do casal, que está casado há cerca de cinco anos, para revelar a boa nova e avança que a gestação é de quatro meses. Segundo a agência noticiosa espanhola Efe, o nascimento está previsto para o final do ano.

Filha de um dos homens mais poderosas da indústria espanhola, Marta Ortega assumiu a presidência do grupo que detém marcas como Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear e Bershka em 2021 e tem feito um percurso marcado pela subida de vendas.