E se o seu café preferido chegar às unhas? É tendência e nós dizemos-lhe como

O café e as suas variantes são parte inctornável e inultrapassável na vida de muitas pessoas. Desde o expresso, ao cappuccino, ao latte, ao americano, entre muitos outros. É o tipo de bebida que se toma independentemente da estação e da temperatura, sendo consumida uma vez por dia ou até mais.

O café é realmente fascinante e não é apenas pelo sabor e pela sua composição. As cores têm vindo a espalhar-se para outras áreas da vida. Na roupa, na maquilhagem e, agora, nas unhas. O castanho e todos os seus tons são comuns no outono e inverno, porque são mais quentes.

Portanto, pode escolher o pedido de café que mais gosta e implementá-lo na sua manicure. Se o expresso é a sua bebida de escolha, um castanho-escuro é a opção. Mas se gosta mais de café com leite, um galão ou meia de leite, pode experimentar brincar com os tons de castanhos mais claros e misturá-los com o branco, por exemplo numa manicure francesa.

Já se o cappuccino é o que mais gosta, a mistura do café com chocolate, procure uma cor que represente bem e use e abuse, podendo ser criativo na nail art. Contudo, se o café puro não é o que mais gosta e prefere as bebidas como frappuccino ou semelhantes, com a adição de caramelo, os tons camel e bege podem ser o melhor.