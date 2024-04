Globo condenada a pagar indemnização por estabelecer padrão de beleza a repórter

Ao fim de 21 anos a trabalhar na gigante brasileira de comunicação e produção, a jornalista Veruska Donato acusou a Globo de lhe impor um padrão estético de beleza para poder continuar a trabalhar e que lhe era alegadamente exigido pelas suas chefias.

Segundo avança o site brasileiro UOL, a jornalista terá ouvido críticas relativas “a flacidez, rugas ou gorduras fora do lugar”. Atitudes laborais que a levaram, prossegue o mesmo site, a “apresentar variações de humor com agressividade, isolamento, irritação, ansiedade e depressão”. Um burnout que lhe terá sido diagnosticado em novembro de 2021.

Veruska Donato, que entretanto saiu da emissora, prosseguiu para tribunal contra a Globo e vê agora o tribunal dar-lhe razão e obrigar a estação – que não terá comentado a decisão até ao momento – a recompensá-la em 50 mil reais (mais de 9.100 euros) ao abrigo de uma prática considerada de misógina, de discriminação estética e de idadismo pela magistratura brasileira. Segundo o mesmo site, o tribunal condenou também a Globo ao pagamento de direitos do trabalho no valor de 3,5 milhões de reais (640 mil euros).

Veruska Donato entrou na Globo São Paulo como estagiária no ano 2000 e passou por múltiplos departamentos à frente e atrás do ecrã, entre eles Sala de Emprego no Jornal Hoje, entre 2012 e 2016.