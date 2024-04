Novo álbum de Taylor Swift poderá trazer ‘recados’ para Kim Kardashian

Era para ser um álbum, mas chegaram dois. O 11º trabalho de Taylor Swift, o The Tortured Poets Department já está disponível e vem cheio de música e… de recados. Um deles recupera a longa polémica entre cantora norte-americana e o rapper Kanye West, com 15 anos e que cresceu mediatamente com o envolvimento de Kim Kardashian no processo – quando era casada com West e para ‘provar’ a reputação do marido.

Pois bem, Taylor Swift – a recordista de prémios da música aos 34 anos – terá trazido, segundo os analistas, essa polémica à tona num novo tema do mais recente álbum. A composição thanK you aIMee contém três letras maiúsculas – KIM – e a música Cassandra parece fazer referência à noite em que ela recebeu a célebre chamada telefónica – eternizada no reality show das Kardashians – de Kardashian e Kanye West e que queriam provar que Swift alegadamente aceitou que o rapper escrevesse numa música “Acho que eu e a Taylor vamos fazer sexo. Tornei essa cabra famosa”. Algo que sempre foi negado pela multigalardoada artista.

Para lá das polémicas, quem sabe se estas duas faixas não poderão vir a ser cantadas ao vivo por Taylor Swift? Recorde-se que, no âmbito da Eras Tour, a cantora e compositora estará em Portugal para dois dias de concertos já no próximo mês, a 24 e 25 de maio. Quem sabe se não interpretará, a partir do palco no Estádio da Luz, estas novidades?

Já o rapper, agora rebatizado Ye, está agora a braços com novo caso polémico. Casado, afirma a imprensa, com Bianca Censori, uma arquiteta da sua empresa Yeezy, em dezembro de 2022, menos de um mês após a finalização do divórcio com Kim Kardashian, o músico foi acusado de ter agredido um homem que agarrou a mulher e a agrediu física e sexualmente.

“’Agarrar’ é totalmente inadequado como uma descrição do que aconteceu. Bianca foi agredida fisicamente. O agressor não colidiu com ela. Colocou as mãos por baixo do vestido dela, diretamente no seu corpo, agarrou a cintura dela, girou-a e soprou-lhe beijos. Foi agredida e abusada sexualmente”, lê-se num comunicado dos representantes de Kanye West.