Ellen Pompeo diz adeus a ‘Anatomia de Grey’ ao fim de 19 temporadas

A protagonista da série Anatomia de Grey está de saída da icónica série sobre médicos. A revelação foi feita pela atriz, Ellen Pompeo, de 53 anos, que se despede da célebre médica Meredith Grey, personagem que interpreta desde 2005.

O adeus acontecerá no pequeno ecrã a 23 de fevereiro próximo, com a aparição no último episódio da 19ª temporada da produção do canal norte-americano ABC.

“Estou eternamente grata e honrada pelo amor e apoio que todos deram a Meredith Grey e à série durante 19 temporadas. Adoro-vos loucamente e agradeço-vos”. Escreveu a atroz antecipando a despedida da trama produzida por Shonda Rhimes.