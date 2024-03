Angie Costa e Miguel Coimbra foram pais de Alice. Veja as primeiras imagens

“Alice. 26/03/2024”. A frase simples que acompanha imagens da mão da bebé são a fórmula encontrada por Angie Costa para revelar a chegada da segunda filha.

A influencer foi mãe pela segunda vez, fruto da união com Miguel Coimbra, e vê a família crescer, uma vez que já tem Martim, que passa agora a ocupar o posto de irmão mais velho.

No dia do nascimento, Angela Costa já tinha publicado uma imagem de fundo cor de rosa, a remeter para o sexo do bebé, com a data. Os fãs prontificaram-se a felicitar o casal.