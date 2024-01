Esta lingerie é desenhada para quem tem necessidades especiais

A gigante irlandesa da moda Primark lançou uma primeira coleção de lingerie adaptada e que pretende ir ao encontro de mulheres que, devido a necessidades especiais ou mobilidade reduzida, terão mais dificuldades em usar as propostas de soutiens e cuecas mais comuns e convencionais.

As peças surgem com soluções como “fechos magnéticos e materiais como velcro”, com preços entre os dez e os 12 euros, estando disponível em tamanhos que vão desde o 2XS a 2XL. A Primark detalha ainda, em comunicado enviado às redações, que esta “gama foi concebida em colaboração com técnicos especialistas, tendo em conta as experiências e opiniões de pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida”.

“A nova coleção de quatro peças, que estará disponível em lojas selecionadas, foi revelada em simultâneo com os planos do retalhista para promover mudanças no seu negócio e lojas com o objetivo de ser mais acessível para os colaboradores e clientes com necessidades especiais ou mobilidade reduzida”, refere a mesma nota de divulgação.