Balneários degradados e com baratas na liga feminina de Futebol. Jogadora do Sporting faz denúncia

As condições de jogo entre as equipas de futebol femininas e masculinas de futebol estão longe da igualdade. Imagens dos balneários em dia de encontro da liga entre o Marítimo e o Sporting, no estádio Conceição Imaculada, no Funchal, Madeira, este sábado, 27 de abril, estão a gerar polémica nas redes sociais e a questionar se as vistorias estão ou não ter feitas pelas entidades competentes e qual o papel da Federação Portuguesa de Futebol, estrutura à qual a Delas.pt já pediu esclarecimentos.

O vídeo foi recolhido e partilhado por uma atleta este sábado, que entretanto o terá apagado, mas que foi ainda a tempo de ser repartilhado, mostrando as condições degradadas dos balneários em momento de encontro desportivo que culminou na vitória do Sporting Clube de Portugal sobre o CS Marítimo por sete a zero, no jogo da 20ª jornada da liga feminina de Futebol.

“Há anos e anos que nos equipamos em balneários como este. Não são um, nem dois. São vários. Muitas vezes sem água quente, portas, espaço… Mas ‘não fica bem’ partilhar nas redes sociais… O que não fica bem é temos condições destas”, escreveu e denunciou na rede social X (antigo Twiiter) a jogadora Fátima Pinto.

Esta não é, contudo, a única reação. “Como é possível a nossa Federação permitir um balneário destes na liga máxima do futebol feminino Português?”, questiona a agente de atletas da modalidade, Raquel Sampaio, também nas redes sociais e no X. “E a profissionalização da liga, para ontem já vêm tarde. Infelizmente, só desta forma podemos acabar com estas poucas vergonhas e dar condições dignas de trabalho às nossas jogadoras. É triste, mas é verdade”, acrescentou.