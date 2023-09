Estas são as duas horas do dia em que o exercício a fará perder mais peso

Mais do que tentar estabelecer causas e efeitos entre número horas semanais de exercício físico ou tipos de atividade, intensidade este estudo procurou encontrar uma correlação entre o peso, o perímetro abdominal e o momento do dia em que se pratica exercício.

Mas avisamos desde já, terá de começar bem cedo. Esta investigação, que analisou dados de quase 5300 pessoas, concluiu que a melhor hora para praticar exercício caso queira perder peso é entre as sete e as nove da manhã. Os investigadores da Universidade Franklin Pierce concluíram também que os indivíduos que madrugavam para mexer bem o corpo tinham um índice de massa corporal e circunferência de cintura mais baixos, mesmo sendo depois o grupo mais sedentário ao longo do dia quando comparado com os restantes grupos.

“Esta é uma pesquisa nova e empolgante que é consistente com um alerta comum para atingir metas de exercícios – ou seja, agendar exercícios pela manhã, antes de e-mails, telefonemas ou reuniões que possam distrair”, informa em comunicado a psicóloga clínica com experiência no controlo comportamental de peso, Rebecca Krukowski.

Como método deste estudo, publicado na revista Obesity (que pode ler no original aqui), a atividade diária dos participantes foi segmentada por categorias: manhã, meio-dia e noite. E se os madrugadores parecem ser mais elegantes, também reportaram dietas mais saudáveis e consumiram menos calorias em relação ao peso corporal do que os outros grupos.

“As nossas descobertas propõem que o padrão diurno de atividade física moderada a vigorosa pode ser outra dimensão importante para descrever a complexidade do movimento humano”, afirma Tongyu Ma, professor assistente no Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Franklin Pierce.