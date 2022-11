Este é o número de pessoas, em média, nas quais confiamos, diz estudo

Confiança não quebrada provavelmente é um dos sinais mais fortes de uma verdadeira amizade. Uma pesquisa recente revelou que, em média, cada americano conta com cinco pessoas na sua vida com as quais tem um relacionamento mais forte. É nelas, nesse círculo estrito de amizades, quem confia e que mais se apoia.

Para o estudo, foram avaliados dois mil americanos e sete em cada dez sentem-se mais gratos pelas pessoas que têm na sua vida este ano do que em anos anteriores.

A grande maioria das entrevistas indica que encontrar alguém com quem manter um bom relacionamento simplifica a vida. Quase metade (48%) valorizou a confiança, 41% os bons ouvintes e 33% a lealdade.

Outra conclusão do inquérito, conduzido pela OnePoll para a SurePayroll, referiu que três em cada cinco pessoas se sentem mais sentimentais nas épocas festivas.

Mais de oito em cada dez (85%) dos inquiridos revelou ainda que acredita que uma boa comunicação é a chave para um bom relacionamento.

Fora do seu círculo de amigos mais próximos um terço dos entrevistados confessou que algumas das suas relações mais próximas decorrem do contexto laboral.

No entanto, metade dos intervenientes afirmou que é difícil formar boa ligação com pessoas fora do ser círculo e que é algo que vai fincando mais difícil com o avançar da idade. Este tipo de dificuldade aumenta mais a partir dos 40 anos.