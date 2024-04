Quer participar no videoclipe da nova música dos filhos dos Beatles? Saiba como

Já só tem até sexta-feira, 19 de abril, se quiser participar na mais recente composição que junta os filhos de dois dos quatro antigos Beatles: John Lennon e Paul McCartney. Sean Ono Lennon e James McCartney compuseram o tema Primrose Hill, que pode escutar abaixo, e lançaram um concurso que está aberto por mais um dia.

“Procuramos casais de todas as idades”, afirmam, “ para enviarem um vídeo que “capte a essência do amor e romance ao mesmo tempo que mostre a beleza do local romântico favorito do casal”, refere a nota do concurso a que se pode habilitar aqui.

“Os casais devem ser vistos na companhia um do outro, a participarem em atividades e a ouvirem o tema Primrose Hill de James McCartney”, lê-se na conta de Instagram do músico e compositor. Para tal, refere ainda, pede-se que o vídeo tenha entre “um a três minutos” e apresente a música Primrose Hill como pano de fundo” e sem nenhum outro som ou tema por baixo. Por fim, pede-se aos casais que se candidatem a enviarem “criações originais e não incluir nenhum material protegido por direitos autorais além da música especificada”.

Primrose Hill é uma homenagem ao panorâmico de Londres, em Regent’s Park, e marca a estreia da colaboração entre Sean Ono Lennon, de 48 anos, e James McCartney, de 46. “Hoje estou muito feliz por compartilhar minha mais recente música em coautoria com o meu amigo (Sean Ono Lennon)”, escreveu o filho de Paul e Linda McCartney nas redes sociais. Também o ex-Beatle, Paul McCartney, elogiou a criação de ambos que pode escutar abaixo.