Estética ‘portuguese girl’ instala polémica entre criadoras, influencers e seguidoras

No início de 2023, um grupo de amigas portuguesas começou a ganhar destaque nas redes sociais por fazer combinações ousadas nos looks.

Recentemente, Vicky Montanari, uma das criadoras de conteúdo suprarreferidas, fez um vídeo para o TikTok que alcançou mais de cinco milhões de pessoas. A jovem, impulsionadora da estética portuguese girl, combinava umas calças às riscas laranjas com um top de hexágonos cor-de-rosa e vermelhos.

Na caixa de comentários, Vicky recebeu inúmeras críticas. Em conversa com a Delas.pt, a influenciadora reagiu: “Percebo que a trend pode não fazer nenhum sentido se comparado com o que a população usa no dia-a-dia, mas, para quem acompanha mais este mundo, esse tipo de combinações mais extravagantes e ousadas são algo que sempre existiu“.

“As pessoas acabam por comentar como se não existisse um ser humano do outro lado e sem se pôr no lugar da outra pessoa. Acho que todo tipo de opinião deveria sempre ser exposta com respeito”, acrescentou.

Rita Montezuma, influenciadora digital que se caracteriza, à semelhança de Vicky Montanari, por um estilo mais colorido e arrojado, também prestou algumas declarações sobre a nova estética: “Acho fantástico que as criadoras de moda portuguesas estejam a ser reconhecidas lá fora e penso que seja bastante benéfico até para a indústria da moda portuguesa em geral”.

A estética portuguese girl é, segundo Rita, bastante inspirada noutras tendências, como o copenhagen style: “Grande parte das marcas com que trabalhamos são dinamarquesas”, explica.

“É suposto [a nova estética portuguesa] ser divertida pela mistura de padrões, tecidos e cores, mas claro que isso não é para toda a gente! A ideia não é pôr as portuguesas todas no mesmo saco, mas sim identificar um estilo que um grupo de criadoras em Portugal usa“.

Sobre os comentários menos positivos, Rita admitiu ter ficado “desiludida”: “Não esperava tanta negatividade para uma coisa que pode ser tão boa para a moda em Portugal! Senti que o público internacional adorou, enquanto que o português ficou até um pouco ofendido“.

E quem prefere combinações mais neutras?

Após os primeiros vídeos da estética portuguese girl, onde a moda portuguesa era caracterizada pelas então combinações de padrões e cores, algumas criadoras de conteúdo sentiram a necessidade de dar outro ponto de vista dos factos: “Eu sempre achei aquele estilo mais colorido e com mistura de padrões super giro, aliás, fiz questão de mencionar isso na descrição do vídeo que publiquei. No entanto, ainda que ache giro e ‘fora da caixa’, não me identifico com o estilo de todo“, explica Carolina Menezes, jurista e criadora de conteúdos.

A jovem, natural dos Açores, notou, ainda, que a trend, lançada por Vicky Montanari “colocou Portugal na boca do mundo”: “Independentemente do estilo que ela, eu, ou qualquer outra pessoa use, a verdade é que somos todas parte de um grupo, grupo esse que são as portuguese girls, e do qual fazem parte mulheres que gostam de cores, mulheres que preferem neutros, mulheres que gostam de sapatos baixos, mulheres que gostam de sapatos altos, e por aí em diante. É uma trend, tal como tantas outras, e é uma trend inofensiva”.

Também Emily Sanches, luso-brasileira licenciada em engenharia civil, entrou na trend com um look mais básico, composto por umas calças de alfaiataria, um tank top e um blazer, todas as peças em tons neutros, e disse, em declarações à Delas.pt: “Eu gostei dos vídeos, mas, na minha opinião, não refletem as portuguesas”.

“Acho que a minha versão é a que as portuguesas se vestem mais. Até porque, em Portugal, há mais acesso a lojas de fast fashion, que têm coleções mais básicas, então acho que as pessoas acabam por compor looks mais básicos e eu incluo-me nisso”, continuou.

A trabalhar, atualmente, como criadora de conteúdos, Emily constatou: “Para mim, as portuguesas sempre foram mais básicas. Sempre se arranjaram super bem, amo o estilo das portuguesas, mas, para mim, sempre foi um estilo mais prático”.

Para rematar, Emily esclareceu que a estética portuguese girl é “muito específica” e abrange um grupo de criadoras de conteúdo “que se vestem coloridas, mas não as portuguesas em geral”.