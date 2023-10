Estética ‘portuguese girl’ é tendência no TikTok. Mas as portuguesas vestem-se mesmo assim?

Portugal já é tendência de moda no TikTok, mas, pelas reações ja recebidas, nem os vídeos nem os estilos parecem ser um reflexo da realidade. Embora já existam mais de 160 pessoas que aderiram à trend, a esmagadora maioria das portuguesas acredita que as conjunções são irrealistas. “Nunca vi ninguém a usar isto” é um dos milhares de comentários feitos numa das publicações.

Mas, afinal, em que consiste a portuguese girl aesthetic? A estética, segundo os vídeos divulgados, passa por misturar padrões e cores. Num dos vídeos, que soma mais de três milhões de visualizações, uma jovem portuguesa surge com umas calças às riscas laranjas e um top com hexágonos cor-de-rosa e vermelhos.

A ideia é conjugar o look com umas “sabrinas, ugly shoes ou sapatilhas”, seguido de um “casaco com personalidade” e uma carteira colorida. No cabelo, a ideia é utilizar uma mola com flores.

Além do comentário suprarreferido, existem outros como: “Eu amei, mas nunca vi ninguém assim em Lisboa”, “Nunca vi ninguém vestido assim em Portugal” e “Não me visto assim”.

Ainda assim, a tendência está a espalhar-se rapidamente pela internet e já chegou a algumas fashionistas de outras partes do mundo.