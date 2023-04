Estrela da Netflix encontrada morta em casa. Jung Chae-yul tinha 26 anos

Manequim e celebridade da K-Pop sul-coreana, Jung Chae-Yul, morreu aos 26 anos. As causas do desaparecimento da estrela da série da Netflix Detective Zombie – que foi encontrada morta em casa – ainda não foram reveladas e a agência da atriz pede “sinceramente” que as pessoas “se abstenham de espalhar rumores e relatórios especulativos” sobre a causa da morte.

O anúncio da morte chegou esta terça-feira, 11 de abril, pedindo discrição e privacidade para a família na hora da despedida. “De acordo com os desejos da família, o funeral será realizado em privado”, refere a nota tornada pública pela agência que a representava, a S Team.

Chae-Yul era mais popular por ter participado na série Detective Zombie, mas a manequim incluía outros créditos como a série K-Pop Have Not Done My Best e o filme Deep, de 2018.