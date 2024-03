Nutricosmética. Produtos que prometem melhorar a pele, o cabelo e até a qualidade de sono

Os nutricosméticos são suplementos de ingestão oral que têm como objetivo promover a melhoria do estado do cabelo, da pele, a redução do stress ou, até mesmo, a qualidade do sono.

Estes produtos só podem ser ingeridos com aconselhamento médico ou farmacêutico e, com a chegada do verão, são cada vez mais as pessoas que recorrem a esta espécie de vitaminas.

A Delas.pt reuniu algumas opções, direcionadas para a melatonina, para o cabelo, para o stress, para o TPM, entre outros, que vai querer experimentar.

Gomas Stress Relief, na Tummy Tox, 21,99€

Valdispro Natur Stress Relax, na Well’s, antes 16,40€ depois 13,12€

Beauty Caps, no Viva Melhor, 35€

Women’s Hair Vitamins, na Well’s, antes 19,90€ depois 15,92€

Gomas Ativador de Bronzeado, na Frederica, 25€

Gomas Glorious Skin, na Sensilab, antes 19,95€ depois 12,95€

Gomas Para Regular a Atividade Hormonal Feminina, na Frederica, antes 25,90€ depois 20,72€

