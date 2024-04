EUA. Formulário de cidadania passa a incluir terceiro género

Os estrangeiros que solicitam a cidadania norte-americana têm, desde segunda-feira, 1 de abril, uma terceira opção no formulário onde devem indicar seu sexo, segundo o Serviço de Cidadania e Naturalização dos Estados Unidos da América (USCIS).

O formulário N-400 revisto prevê, além das opções “masculino” ou “feminino”, a opção “X”, definida como “outra identidade de género”, segundo um comunicado do organismo.

As pessoas que preencheram o N-400 antes desta data “podem solicitar uma atualização do seu género”, acrescentou o USCIS. “Para todos os outros formulários, os indivíduos devem esperar até que o USCIS reveja esses formulários para incluir a opção de género X”, refere o comunicado.

No caso de pessoas que já tenham concluído o processo e recebido um certificado de cidadania, a agência permite rever o Formulário N-565, com o qual se pede um certificado de substituição, e o novo documento incluirá a opção “X”.

“Se tiver outros pedidos pendentes no USCIS e gostaria de escolher X como seu género, ou se gostaria de alterar os seus documentos de identidade emitidos pelo USCIS para que reflitam o seu género, deve esperar até que atualizemos os formulários relevantes para fazê-lo”, explicou a agência.

No ano fiscal de 2023, que terminou em setembro último, mais de 878 500 pessoas obtiveram a cidadania americana, de acordo com os dados do USCIS.