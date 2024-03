Beyoncé indiferente a polémica já vence no country. “Foi a melhor música que fiz”

De volta! Chegou o novo álbum de estúdio de Beyoncé Knowles, lançado na sexta-feira, 29 de março, e em 24 horas tem recolhido aplausos de todos os quadrantes, depois de críticas por ter apostado num género que não lhe queriam reconhecer: o country.

Imune a críticas, a estrela norte-americana voltou, viu e já está a vencer. Beyoncé traz 17 novos temas em Cowboy Carter e conta com colaborações com históricos nomes do género como Dolly Parton, Miley Cyrus ou Willie Nelson.

“Acho que as pessoas vão ficar surpreendidas porque acho que está música não é o que toda a gente está à espera”, afirmou a cantora e compositora de 42 anos, numa declaração pública na sexta-feira, 29 de março. “Foi a melhor música que fiz”, anunciou.