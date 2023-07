Festivais: Veja os eyeliners metalizados que vão dar nas vistas

Com os festivais de verão à porta, as pessoas procuram alternativas para brilhar, literalmente, dos pés à cabeça. Os eyeliners metalizados são uma ótima opção para embelezar os looks, uma vez que um bom outfit não se faz apenas de roupa, mas também de maquilhagem e acessórios.

As lojas estão recheadas de eyeliners que vão dar nas vistas nos festivais de verão. A oferta é muita e pode, muitas vezes, levar à indecisão. Por isso, o Delas.pt reuniu as sugestões mais brilhantes para não passar despercebida.

Delineador de Glitter Morado, na Primor, 9,95€ Andreia Metal Liner Eyeliner, na Pluricosmética, antes 7,99€ depois 5,99€ Pillow Talk Eyeliner, na Revolve, 36€ Eyeliner Líquido Só Brilha, na Quem Disse, Berenice?, antes 8€ depois 6,80€ Super Colour, na Kiko, 9,99€ Glitter Eyeliner, na Kiko, 10,99€