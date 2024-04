Brumas refrescantes para o verão e a partir de 2 euros

As brumas refrescantes, ou body mist, contêm água ou álcool e uma pequena percentagem de óleos aromáticos. São ideias para esta época mais quente e uma alternativa mais acessível do que o perfume, embora possam ser usados em simultâneo.

Costumam ser utilizadas após o banho, para um efeito mais duradouro, e têm amealhado fãs por todo o mundo. A Delas.pt reuniu algumas opções, confira na lista abaixo.

Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa 62, na Sephora, 25,99€

Flor de Mayo Body Mist, na Primor, 2,02€

Scented Body Mist, na Sephora, 9,99€

Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa 59, na Sephora, 22,99€

Bruma de Corpo Eau D’Été, na Wells, antes 17,95€ depois 14,36€

The Ritual of Karma Hair and Body Mist, na Rituals, 6,50€

Victoria’s Secret Love Spell, na Notino, antes 23,90€ depois 17,40€

Body Mist “Paradise Kiss”, na Women Secret, antes 9,99€ depois 8,99€