Fita adesiva, lavanda e hortelã e mais seis truques caseiros para combater praga de percevejos

Os percevejos têm invadido a Europa e chegaram a Portugal no início do mês. Apesar de a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) ter já esclarecido que a espécie em causa, ‘Halyomorpha halys’, que tem provocado estragos em várias culturas, sobretudo fruteiras, não é perigosa para pessoas ou animais, a verdade é que eles representam um verdadeiro terror quando se instalam dentro de casa.

Os repelentes e, em casos mais graves, as desinfestações são mesmo as opções que restam para controlar a praga, Porém, até lá chegar, há sempre soluções caseiras e menos tóxicas que podem ajudar a combater a proliferação.

À Delas.pt, a mestre em Ciências da Educação e Planted Based Chef, Ângela Plácido, deixou oito receitas caseiras para tentar minimizar a multiplicação destes bichos dentro do lar.

Propostas a pôr em curso e que vão além da manutenção de “uma boa higiene da casa”, refere a autora do recém-lançado livro Casa Natural – Guia para uma vida mais simples e sustentável (da Arena editores).

A também autora da página de Instagram Atreve-te a ser feliz pede ainda para “inspecionar regularmente áreas propensas a infestação e adotar medidas preventivas são a chave para evitar problemas com percevejos”. “Lembre-se de que a paciência e a consistência são cruciais ao lidar com esses indesejados companheiros de quarto”, acrescenta.

Como combater a praga com soluções caseiras, segundo Ângela Plácido

Lavagem e secagem de roupas de cama: Os percevejos frequentemente escondem-se nos colchões, roupas de cama e cortinas. Uma abordagem eficaz é lavar regularmente esses itens em água quente (pelo menos 60ºC) e, em seguida, secá-los a uma temperatura alta. Tal eliminará os percevejos, os seus ovos e ninfas.

Higienização do colchão: Utilize uma mistura de bicarbonato de sódio e 10 a 15 gotas de óleo essencial de tea tree + alecrim/cravo da índia/hortelã. Junte numa taça os ingredientes e polvilhe o colchão. Deixe repousar por umas horas e aspire. Deite fora o saco do aspirador utilizando um saco plástico para selar de imediato.

Álcool isopropílico: um aliado no combate aos percevejos. O álcool isopropílico devido à sua ação desinfetante e bactericida, é uma alternativa eficiente no combate aos percevejos. Para utilizar o álcool isopropílico, despeje uma quantidade razoável de num frasco borrifador. Borrifar com o produto nos locais infestados. Deixar agir por alguns minutos e, em seguida, passar com um pano húmido para remover o excesso de produto. Pode repetir o processo sempre que necessário.

Atenção: Antes de aplicar o álcool isopropílico em tecidos e superfícies, faça um teste em uma área pequena e pouco visível para verificar se não haverá manchas ou descoloração.

Vinagre branco: Conhecido pelas suas propriedades de limpeza, pode ser utilizado para limpar superfícies onde os percevejos se costumam esconder. O odor do vinagre também os repele. Utilizar da mesma forma que o álcool.

Sumo de limão: Outro ingrediente com propriedades ácidas é o suco de limão. Pode ser utilizado como uma alternativa mais suave ao vinagre e ao álcool isopropílico, sendo indicado para tecidos delicados ou pessoas alérgicas.

Armadilhas caseiras: Recorrendo a fita adesiva de dupla-face, pode criar armadilhas caseiras. Cole a fita em torno dos rodapés ou nas pernas da cama. Os percevejos ficarão presos quando tentarem subir ou descer. Substitua a fita quando ela estiver coberta de insetos.

Óleos essenciais: Alguns óleos essenciais, como o de lavanda, hortelã-pimenta e cravo da índia, têm propriedades repelentes. Misture algumas gotas desses óleos com água num borrifador e pulverize as áreas suspeitas de infestação.

Repelentes naturais: Coloque ramos de lavanda e hortelã nas gavetas, armários e debaixo do colchão. O aroma dessas plantas afasta os percevejos. Podem usar também cravo da índia e curcuma.