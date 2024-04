Rubiales detido à chegada à Espanha, mas espera em liberdade para ser ouvido pela justiça

O ex-presidente da federação espanhola de futebol Luis Rubiales, suspeito de corrupção, ficou ao início da tarde desta quarta-feira, 3 de abril, em liberdade após ter sido detido pela polícia no aeroporto de Madrid, ao aterrar em Espanha vindo do estrangeiro, noticiou a comunicação social local.

Segundo fontes ligadas à investigação do caso, Rubiales, depois de detido esta manhã, foi levado para as instalações no aeroporto da Guarda Civil (força de segurança similar à Guarda Nacional Republicana portuguesa), onde foi identificado e notificado formalmente do processo.

Foram-lhe também apreendidos telemóveis e outros dispositivos móveis, como havia solicitado a juíza que tutela a investigação, disseram as mesmas fontes citadas pelos meios de comunicação espanhóis, que explicaram que Rubiales aguardará agora em liberdade a notificação para ser ouvido pela justiça.

O ex-presidente Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) chegou hoje a Madrid num voo comercial oriundo da República Dominicana e foi abordado por elementos da Guarda Civil ainda dentro do avião, segundo o canal de televisão La Sexta, que tinha uma equipa de jornalistas no mesmo voo.

Rubiales foi depois levado num carro da Guarda Civil, um momento transmitido pela mesma televisão. Em investigação estão possíveis irregularidades em contratos na RFEF entre 2018 e 2023, quando Rubiales era presidente da federação, cargo que abandonou na sequência da polémica do beijo à jogadora Jenni Hermoso.

Rubiales negou as acusações de corrupção numa entrevista à televisão La Sexta que será integralmente transmitida hoje.

O ex-presidente da RFEF estava na República Dominicana quando há duas semanas foi notificado pela justiça, tendo a sua defesa informado a juíza do caso de que estava fora de Espanha por questões laborais, que voltaria ao país em 06 de abril e que ficaria à “total disposição” das autoridades.

Rubiales acabou por antecipar o regresso a Espanha e aterrou esta manhã em Madrid, depois de na segunda-feira o alojamento em que estava na República Dominicana ter sido alvo de buscas por elementos da Guarda Civil em colaboração com autoridades do país americano, segundo os ‘media’ espanhóis.

No âmbito desta investigação foram já detidas várias pessoas em 22 de março, quando houve buscas na sede da RFEF, em Madrid, e na casa de Luis Rubiales, em Granada, entre outros locais.

Segundo documentos citados hoje pela agência de notícias EFE, a justiça espanhola já bloqueou mais de 50 contas bancárias de diversas pessoas envolvidas na investigação, incluindo algumas de Rubiales, e apreendeu também um carro do ex-presidente da federação.

O processo afeta supostas irregularidades nos contratos celebrados pela RFEF desde 2018, período em que o organismo esteve sob a presidência de Luis Rubiales e que inclui a realização da Supertaça espanhola de futebol na Arábia Saudita.